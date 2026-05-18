В Сочи экс-полицейских осудили за превышение полномочий и вымогательство 1,5 млн

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшим сотрудникам полиции Виктору Казанцеву, Андранику Авджияну и Станиславу Храмову. Они признаны виновными в превышении полномочий, получении взятки и фальсификации доказательств. В декабре 2023 года подсудимых уже признавали виновными в превышении полномочий и подлоге, но тогда они были оправданы по статье о взятке. Вышестоящая инстанция отменила тот приговор и направила дело на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что 4 апреля 2022 года полицейские прибыли на улицу Виноградную в Сочи, где задержали молодого человека. Не имея законных оснований, они надели на него наручники и без составления документов узнали адрес его знакомой. По этому адресу сотрудники провели незаконный обыск, нарушив права проживающих там людей.

При обыске по месту жительства самого мужчины полицейские нашли сверток с наркотиками. Они предложили ему не привлекать его к ответственности за взятку в 1,5 млн руб. Чтобы дать мужчине время собрать деньги, подсудимые не стали оформлять изъятие наркотиков, а вернули ему пакетик. Вымогаемую сумму в полном объеме они не получили — им передали только 130 тыс. руб. После этого мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол, внеся в него ложные сведения об изъятии весов, мерной ложки и пакетов, которые на самом деле не находили.

Противоправные действия полицейских раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде вина подсудимых была доказана совокупностью представленных материалов.

Казанцеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, Храмову и Авджияну — по 10 лет. Каждому из них назначен штраф в размере 3 млн руб., что составляет двукратную сумму взятки. Все трое лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет, а также лишены специальных званий. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина