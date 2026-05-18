Самая большая зарплата среди глав свердловских вузов оказалась у ректора УрФУ

Среднемесячная зарплата ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Ильи Обабкова в 2025 году составила почти 910 тыс. руб., говорится в отчете, опубликованном на сайте Минобрнауки РФ. Это самый большой заработок среди руководителей вузов Свердловской области. Напомним, господин Обабков возглавил вуз в мае прошлого года. До февраля 2026 года он был в статусе и. о. ректора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На втором месте со средней зарплатой около 658 тыс. руб. оказался ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Глеб Батрак — он возглавляет вуз с августа 2024 года.

На третьем месте руководитель Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик с зарплатой 572 тыс. руб., на четвертом — ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Александр Долгов (501,9 тыс. руб.), а на пятом — ректор Уральского государственного лесотехнического университета (УЛГТУ) Евгений Платонов (431 тыс. руб.).

Ранее ректор УрФУ Илья Обабков сообщил о планах сократить число должностей первых проректоров вуза. За 10 месяцев с момента назначения на пост главы УрФУ он уволил четырех проректоров, одного директора и лишил экс-ректора Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента его создания в 2010 году, должности президента университета.

