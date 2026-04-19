Илья Обабков заявил о планах сократить число должностей первых проректоров УрФУ

В рамках процесса реорганизации органов управления в Уральском федеральном университете (УрФУ) количество первых проректоров будет снижено, рассказал «Ъ-Урал» глава вуза Илья Обабков. «Мир трех первых проректоров для меня непостижим, я его не знаю. Я очень люблю, когда все очень просто и понятно»,— подчеркнул он. С этим господин Обабков отметил, что уже принял решение ликвидировать пост первого проректора, который с мая 2011 года занимал экс-глава Уральского государственного университета (УрГУ) Дмитрий Бугров (ушел в отставку в марте 2026 года).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Илья Обабков добавил, что продолжает искать модель управления УрФУ, основанную на «динамичных изменениях в индустрии, в стране и в среде абитуриентов». «Я не могу говорить про проректоров, какие будут должности, потому что мы еще недопилили будущую модель»,— пояснил он.

Илья Обабков за 10 месяцев с момента назначения на пост главы УрФУ помимо господина Бугрова уволил четырех проректоров, одного директора и лишил экс-ректора Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента его создания в 2010 году, должности президента университета. Новыми членами руководства стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности) и Александр Иванов (по молодежной политике). После кадровых изменений в УрФУ свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Сергей Тушин (по международным связям) и Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор по информационным технологиям Алексей Сысков. В целом, общее число первых проректоров сократилось с трех до двух, проректоров — с шести до четырех, директоров — с двух до одного.

В декабре Илья Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал», что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое количество членов ректората. В марте глава УрФУ на встрече со студентами заявил, что в управленческую команду университета должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По словам господина Обабкова, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат».

Василий Алексеев