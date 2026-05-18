Нижегородский ОКО оспаривает отказ признать «Роскапстрой» недобросовестным

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) обжаловало решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе включить ФАУ «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, предварительное заседание назначено на конец июня.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО в начале апреля направил генподрядчику уведомление об одностороннем расторжении договора и заявление в ФАС о включении «Роскапстроя» в РНП. Комиссия ФАС 22 апреля после двух дней раздумий приняла отказное решение.

Согласно опубликованному решению, заказчик заявил о существенном нарушении сроков выполнения работ и непринятии мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции одного из первичных отстойников.

Представитель подрядчика ответственность за нарушение сроков переложил на ОКО, заявив, что тот несвоевременно передал необходимую документацию после повторного положительного заключения госэкспертизы, полученного в мае 2025 года. Касательно обрушения в «Роскапстрое» заявили, что срок устранения нарушений еще не истек (он установлен до 15 июля), а демонтажные работы проведены, что подтверждается письмом от 27 марта.

Напомним, генподрядчик оспаривает в суде решение об одностороннем отказе от контракта. В рамках этого разбирательства «Роскапстрой» пытался заблокировать конкурс на второй этап модернизации станции аэрации, но суд в такой обеспечительной мере отказал. В мае ОКО заключил контракт на вторую очередь с компанией «СоюзДонСтрой».

Стоимость договора, заключенного с «Роскапстроем» изначально без деления на очереди, составляет 11,76 млрд руб. На начало апреля заказчик принял работы на 6,2 млрд руб. Стоимость договора с «СоюзДонСтроем» на вторую очередь в ОКО до выхода проекта из экспертизы не называют, ранее стоимость предварительно оценивали в 20 млрд руб.

Галина Шамберина