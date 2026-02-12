На восстановление купола Нижегородской станции аэрации уйдет до четырех месяцев

До четырех месяцев потребуется на восстановление купола отстойника Нижегородской станции аэрации, у которого в начале февраля обрушилась металлическая балка. Об этом сообщили в АО «ОКО» 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОКО» Фото: АО «ОКО»

На предприятии отметили, что этот усреднитель-регулятор в технологическом цикле не задействован, станция работает штатно, комиссия продолжает обследование поврежденного купола.

Изготовитель, компания «Нор-Инвест», начал изготовление новых металлоконструкций по гарантии. «С учетом монтажных работ восстановление займет до четырех месяцев при условии отсутствия затяжных погодных осложнений»,— рассказал директор по реализации приоритетных инвестпроектов по водоснабжению и водоотведению АО «ОКО» Николай Бобин.

Он добавил, что на сооружениях первой очереди реконструкции НСА продолжаются пусконаладочные работы. «По их завершении усреднители-регуляторы (их два) будут использоваться только в моменты пиковых нагрузок, к примеру, в паводковый период»,— пояснил Николай Бобин.

По словам главного инженера федерального проектировщика реконструкции НСА Александра Кузнецова, говорить о причинах обрушения пока рано, окончательные выводы будут сделаны после обследования металлоконструкций.

Галина Шамберина