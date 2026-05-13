Контракт на II очередь Нижегородской станции аэрации получил «СоюзДонСтрой»

АО «ОКО» и ООО «СоюзДонСтрой» по итогам конкурсных процедур заключили договор на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации (НСА), сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода). Начало строительно-монтажных работ по второй очереди запланировано на лето 2026 года.

Из технологического процесса будут постепенно выводить отдельные инженерные сооружения для сохранения биологической очистки. Стоимость контракта на предприятии не назвали, сообщив, что она будет определена после прохождения госэкспертизы.

Как писал «Ъ-Приволжье», договор на первую очередь заключен с ФАУ «Роскапстрой», сейчас заказчик расторгает его в одностороннем порядке, но подрядчик пытается оспорить это в суде. По первой очереди ОКО на начало апреля принял работ на 6,2 млрд руб. Стоимость всего договора, заключенного изначально без деления на очереди, составляет 11,76 млрд., часть этой суммы коммунальный оператор пытается взыскать через суд.

«Роскапстрой» также пытался заблокировать конкурсные процедуры на вторую очередь, но безуспешно. Где ОКО их проводил, на предприятии не уточнили.

Добавим, «СоюзДонСтрой» также получил многомиллиардный контракт на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина