«Волгатранснефть» не смогла отстоять в ВС право на подъем носовой части танкера

Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу ЗАО «Волгатранснефть», оспаривавшего передачу правительству Крыма полномочий по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива в декабре 2024 года. Вышестоящая инстанция признала законными решения нижестоящих судов, которые ранее отказали компании-судовладельцу в удовлетворении иска.

Согласно материалам дела, предметом спора выступил приказ и. о. капитана морского порта Кавказ Евгения Скорченко. В апреле 2025 года документ предписал региональным властям Крыма организовать работы по удалению затонувшего имущества — носовой части танкера. Основанием для передачи обязанностей государственному органу стало то, что судовладелец в установленный срок не представил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» необходимую документацию на подъем судна.

В ходе судебных слушаний представитель «Волгатранснефти» настаивал, что задержка документации была вынужденной. По версии компании, причиной стали действия Морспасслужбы, проводившей предварительное обследование затонувшего объекта.

Еще одной причиной, по которой компания «Волгатранснефть» заказала собственный проект подъемных работ, стала стоимость операции, рекомендованная Морспасслужбой. По данным представителя судовладельца, заявленные затраты на операцию составили более 600 млн руб. По подсчетам компании, реальная стоимость работ не превышает 110 млн руб.

В суде судовладелец утверждал, что в случае отстранения судовладельца от работ и реализации планов по смете в размере 600 млн руб. страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.

«Это нанесет бюджету РФ ущерб, так как у судовладельца недостаточно собственных средств для покрытия расходов. Отказ в страховой выплате также лишит РФ права на выплаты за счет международного фонда компенсации ущерба от разлива нефти в размере, эквивалентной 15 млрд руб.»,— заявил представитель судовладельца.

Верховный суд, однако, не нашел оснований для удовлетворения жалобы, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Таким образом, обязательства по подъему фрагмента танкера остаются за правительством Крыма.

Наталья Решетняк