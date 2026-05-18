В Краснодаре осудили обвиняемого в госизмене

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Краснодара по делу о государственной измене. Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2023 года подсудимый, придерживавшийся антироссийских взглядов и выступавший против проведения специальной военной операции, установил контакт с действующим военнослужащим ВСУ и согласился оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России.

Как установил суд, фигурант выполнял поручения своего куратора, в том числе занимался поиском лиц, готовых помогать украинской стороне, после чего отчитывался о проделанной работе.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил осужденному 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 100 тыс. руб., а также ограничение свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков