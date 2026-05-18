Вагон уехал, долг остался

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с Новороссийского морского торгового порта в пользу АО «Стройсервис» 22,3 млн руб. убытков, связанных со сверхнормативным простоем вагонов. Истец оплатил неустойку оператору вагонов, и требовал с НМТП вернуть штрафы в порядке регрессии. Юристы считают, что, хотя применение судом биржевых правил в качестве обычая делового оборота может стать аргументом в пользу порта, решения нижестоящих судов все же устоят в кассации.



Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление о выплате Новороссийским морским торговым портом убытков АО «Стройсервис» в размере 22,3 млн руб.. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Как следует из материалов дела, между «Стройсервисом» и Новороссийским морским торговым портом были заключены два договора — в 2020 и 2021 годах. Они касались перевалки и транспортной экспедиции угля и кокса навалом, вывозимых с территории РФ.

Согласно условиям, порт обязался оказывать заказчику услуги по перегрузке по прямому варианту «вагон — борт судна», с внутрипортовым перемещением по схеме «вагон — склад — борт судна», а также услуги открытого хранения и прочие услуги, связанные с перевалкой грузов в морском порту.

В июне 2023 года от ООО «Атлант», оператора вагонов, в адрес «Стройсервиса» поступила претензия с требованием оплатить штраф за сверхнормативное пользование вагонами за период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года. Эти требования основывались на договоре между сторонами, предметом которого является предоставление железнодорожного подвижного состава для перевозки грузов.

Договор возлагал на «Стройсервис» обязанность обеспечить простой вагонов на станциях погрузки и выгрузки не более двух суток, на станциях выгрузки при сдвоенных операциях — не более трех суток.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года было утверждено мировое соглашение между «Стройсервисом» и «Атлантом». Согласно его условиям, сверхнормативный простой на станции выгрузки Новороссийск в период с июля по декабрь 2021 года и с января по октябрь 2022 года составил общую сумму штрафа 23,7 млн руб.

Однако дата окончания простоя по договорам с портом была отличной от условий договора с «Атлантом». Согласно пунктам договоров с НМТП, временем окончания выгрузки вагона является время передачи уведомления от порта в адрес заказчика по электронной почте, автоматически зафиксированное в системном журнале. Поэтому с учетом положений договоров с портом, штраф за сверхнормативный простой вагонов на станции Новороссийск в указанные периоды составляет меньшую сумму: 21, 8 млн руб. Еще один штраф в размере 486 тыс. руб.АО «Стройсервис» выплатил ООО «Атлант» за сверхнормативный простой вагонов под выгрузкой в период с октября 2022 года по август 2023 года также на станции назначения Новороссийск. Оплату по мировому соглашению «Стройсервис» произвел в полном объеме.

Истец направил ответчику претензию с требованием возместить уплаченные по мировому соглашению средства в порядке регресса, однако претензия осталась без финансового удовлетворения.

Управляющий партнер Адвокатского бюро Астериск Владимир Хантимиров говорит, что, несмотря на возражения НМТП, суд признал: в данном случае допустимо применение обычаев, закрепленных в Приложении 1 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Энергоносители» Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. Эти правила устанавливают, что срок нахождения вагонов у грузополучателя не должен превышать двух суток с даты их прибытия на станцию назначения. В договорах перевалки между «Стройсервисом» и ПАО «НМТП» не были прямо прописаны конкретный срок оборота вагонов и момент начала его течения. Это, по мнению судов, не освобождает НМТП от ответственности за нарушение обычных сроков, применяемых в сфере железнодорожных перевозок.

«Кроме того, ПАО «НМТП» ссылалось на неблагоприятные погодные условия как на причину простоя, но представленные справки о состоянии погоды не подтверждали наличие обстоятельств, признанных форс-мажором согласно законодательству. Кроме того, НМТП не уведомило «Стройсервис» о форс-мажоре в порядке, предусмотренном договором», — отмечает также юрист.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает, что перспективы для НМТП в кассации ограниченные, хотя отдельные аргументы заслуживают внимания. «Ключевая уязвимость позиции истца, которую порт может развивать в кассации, — применение биржевых правил в качестве обычая делового оборота. НМТП последовательно настаивает на том, что эти правила регулируют исключительно биржевые сделки и не могут распространяться на договоры перевалки. Это небезосновательный аргумент», — говорит юрист. Однако кассация, по его словам, не переоценивает доказательства и фактические обстоятельства, поскольку это прерогатива первой и апелляционной инстанций, в связи с чем отменить судебные акты будет затруднительно.

Елена Турбина