Мэр Ярославля назвал схему расчета выплат за утрату жилья погорельцам со Стачек

В Ярославле сумма выплат за утраченные квартиры жителям сгоревшего дома №61 на улице Стачек будет высчитываться на основе размера средней рыночной стоимости кв. м в регионе, установленном Минстроем России. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на расселение сгоревшего дома будет выделено 187 млн руб. в 2027 году. В эту сумму входят выплаты жителям на покупку нового жилья. Мэр пояснил, что выплаты будут произведены не позже 1 июля 2027 года.

«Расчет стоимости исходит из общей площади утраченного жилого помещения в указанном доме, умноженной на размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра по Ярославской области, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на дату принятия решения»,— сообщил Артем Молчанов.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2026 года в Ярославской области составляет 94 545 руб.

Выплаты будут осуществлены за утрату 23 жилых помещений, ориентировочный размер средств — 121,5 млн.

Также мэрия оплатит фактические расходы за наем жилья погорельцев, понесенные с 30 марта (следующий день после пожара). Господин Молчанов сообщил, что оплата будет предоставляться собственникам жилых помещений и гражданам, не являющимися собственниками, но имеющим регистрацию по месту жительства в указанном доме.

На профильной комиссии в муниципалитете заммэра Ярославля Елена Волкова сообщила, что расчетная сумма оплаты за наем составит не более 13,1 тыс. руб. на одиноко проживавшего гражданина, не более 16,7 тыс. руб. — на семью из двух человек, не более 21,5 тыс. руб. — на семью из трех человек и более.

Алла Чижова