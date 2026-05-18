На расселение сгоревшего дома на Стачек потратят 187 млн рублей

В Ярославле в 2027 году из городского бюджета власти планируют выделить 187 млн руб. на финансовое обеспечение расселения жилого дома №61 на улице Стачек, сгоревшего в конце марта. Соответствующая информация отражена в проекте решения муниципалитета о корректировке бюджета.

Как указывается в пояснительной записке, в эту сумму войдет предоставление единовременной выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.

Также в этом году власти выделят 2,8 млн руб. на финансовое обеспечение меры социальной поддержки погорельцев. Деньги направят на оплату фактических расходов за наем жилья взамен сгоревшего.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после пожара жильцы сгоревшего дома получили выплаты из бюджета.