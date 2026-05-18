На расселение сгоревшего дома на Стачек потратят 187 млн рублей
В Ярославле в 2027 году из городского бюджета власти планируют выделить 187 млн руб. на финансовое обеспечение расселения жилого дома №61 на улице Стачек, сгоревшего в конце марта. Соответствующая информация отражена в проекте решения муниципалитета о корректировке бюджета.
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Как указывается в пояснительной записке, в эту сумму войдет предоставление единовременной выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.
Также в этом году власти выделят 2,8 млн руб. на финансовое обеспечение меры социальной поддержки погорельцев. Деньги направят на оплату фактических расходов за наем жилья взамен сгоревшего.
Ночью 29 марта в Ярославле загорелся трехэтажный жилой дом на улице Стачек, 61. Были спасены 68 человек, а также животные. По информации мэра Артема Молчанова, пострадали три человека. В тушении пожара, которое длилось до позднего вечера 30 марта, участвовали 58 человек личного состава и 20 единиц техники. Огонь полностью уничтожил дом. Всего в доме было зарегистрировано 127 человек.