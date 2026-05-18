Врио губернатора Белгородской области отказался принимать формальные отчеты

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев 18 мая впервые провел еженедельное совещание с облправительством. Трансляции заседания не было, будут ли они организованы в будущем — достоверно пока неизвестно, однозначного ответа на этот вопрос «Ъ-Черноземье» не получил. По итогам совещания господин Шуваев написал в своем Telegram-канале, что «работает с заместителями и министрами только по существу», а «формальные отчеты не принимаются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Моя задача сейчас — максимально быстро и детально погрузиться во все процессы по каждому министерству и управлению. Нужно четко понимать, что уже сделано за 4,5 месяца 2026 года и какие цели ставим на перспективу для развития нашего региона»,— подчеркнул врио губернатора.

По словам господина Шуваева, на совещании были выявлены проблемные точки и намечены задачи. Кроме того, власти «определили, какая поддержка Белгородской области необходима от федеральных министерств и ведомств».

В минувшие выходные «Ъ-Черноземье» писал, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн благословил Александра Шуваева «на труды во благо Святого Белогорья» иконой святителя Иоасафа Белгородского. Он также обратился к врио губернатора, призвав его «сохранять достоинство власти, приятельность и чуткость, которые характерны для Белгородской земли».

Президент РФ Владимир Путин 13 мая принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил врио губернатора Белгородской области участника СВО, Героя России Александра Шуваева. Генерал-майор прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что господину Гладкову предложат работу, но пока о его новом месте службы не сообщалось. Александр Шуваев в свою очередь уже завел официальные соцсети в статусе врио губернатора.

Денис Данилов