У нового главы Белгородской области Шуваева появились официальные соцсети

У врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева появился официальный Telegram-канал — «Александр Шуваев». На данный момент на него подписаны более 10 тыс. человек.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: правительство Белгородской области Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Также господин Шуваев завел страницы во «Вконтакте» (более 2 тыс. подписчиков) и в мессенджере Mах (более 34 тыс. подписчиков).

Бывший губернатор Вячеслав Гладков не передал господину Шуваеву аккаунты в соцсетях. Telegram-канал экс-главы региона продолжает работать, на него подписаны 465,6 тыс. человек, на канал в Mах — 220,5 тыс. человек, а на страницу во «Вконтакте» — 244,3 тыс.

Президент Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил Александра Шуваева врио губернатора 13 мая. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что господину Гладкову предложат новую работу, но пока о новом месте службы не сообщалось. Господина Шуваева сегодня представили белгородскому правительству.

Мария Свиридова