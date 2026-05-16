Белгородский митрополит призвал нового губернатора сохранять «достоинство власти»

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн благословил Александра Шуваева «на труды во благо Святого Белогорья» иконой святителя Иоасафа Белгородского. Он обратился к врио губернатора, призвав его «сохранять достоинство власти, приятельность и чуткость, которые характерны для нашей земли». Об этом сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн благословляет врио губернатора региона Александра Шуваева Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (по центру), заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин (позади него и слева), врио губернатора Александр Шуваев (позади и справа от митрополита), бывший глава региона Вячеслав Гладков (крайний справа) Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн благословляет врио губернатора региона Александра Шуваева Фото: Белгородская и Старооскольская епархия

Митрополит Иоанн также отметил, что власть должна быть рядом с народом в горестных переживаниях, не бояться проходить вместе с ним через самые тяжелые испытания, поддерживать здравоохранение и образование, заботиться о родственниках без вести пропавших военнослужащих. По его словам, такая повседневная работа рождает то самое доверие, «которое сильнее любых фейков и провокаций».

Глава Белгородской епархии добавил, что сегодня доверие между народом и властью — вопрос выживания. «Мы благодаря этому избежали многих провокаций со стороны ВСУ, потому что дезинформация — один из способов ведения войны. Благодаря активности прежнего губернатора люди стали доверять только ему»,— добавил он.

13 мая президент РФ Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил врио губернатора региона участника СВО, Героя России Александра Шуваева. Генерал-майор прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что господину Гладкову предложат работу, но пока о его новом месте службы не сообщалось.

Алина Морозова