Геленджик посетили более 410 тысяч туристов с начала года

За прошедшие месяцы 2026 года Геленджик посетили свыше 410 тыс. человек, об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. По его словам, нагрузка на инфраструктуру Геленджика является серьезной из-за туристического потока, поэтому подготовку к предстоящему курортному сезону планируют провести на высоком уровне.

Летом 2026 года в Геленджике будут работать 73 пляжа. В настоящее время на рекреационных территориях уже провели водолазные обследования зон заплыва, пользователи пляжей устанавливают элементы инфраструктуры, в том числе и комплексы для отдыха маломобильных граждан.

Как сообщил Алексей Богодистов, в Дивноморском округе Геленджика готовность к работе в летний сезон составляет 80%. Мэр подчеркнул, что основной задачей для округа является заключение договоров на вывоз отходов и приведение в единый вид торговых объектов. В Архипо-Осиповском округе планируется усилить контроль правоохранительных органов, казачества и сотрудников администрации на набережной.

В Кабардинском округе, где в летнем сезоне откроются 24 пляжа, глава города поручил усилить работу с управлением архитектуры по вопросам архитектурного облика объектов общественного питания и торговли.

