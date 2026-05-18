На Кубани объявлено экстренное предупреждение по непогоде

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным экстренных служб, с 18 по 21 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20–25 м/с, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Кроме того, на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края прогнозируются подъемы уровня воды, местами — с превышением неблагоприятных отметок.

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Вячеслав Рыжков