Интернет для финансов: «Ростелеком» модернизировал сетевую инфраструктуру в офисах банка «Кубань Кредит»

«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру связи в сети отделений банка «Кубань Кредит» на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Адыгеи. Специалисты компании установили 113 точек доступа Wi-Fi*технология беспроводной локальной сети в 92 отделениях банка, а также построили дополнительные распределительные оптиковолоконные линии и обновили оборудование в 25 офисах. Теперь все ключевые адреса организации обеспечены современным интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Проект был реализован на базе стандартного решения провайдера «Wi-Fi с авторизацией». Сервис позволяет организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную — для гостей и закрытую — для работы сотрудников. Гостевая сеть дает клиентам возможность оставаться на связи во время ожидания обслуживания и комфортно пользоваться мобильным приложением банка в диалоге с менеджерами организации. Для подключения посетителям отделения достаточно пройти авторизацию с подтверждением по СМС, звонку или через «Госуслуги». Защищенный корпоративный контур для сотрудников позволяет заходить в сеть по индивидуальному паролю и обеспечивает безопасную передачу данных, а также работу с внутренними системами банка через планшеты и терминалы.

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге: «Краснодарский край — признанный деловой драйвер страны, и я рад отметить, что одна из значимых финансовых организаций — банк "Кубань Кредит", активно развивают свою деятельность за пределами родного региона. Подключение его 92 офисов — яркий пример того, как своевременно созданная надежная инфраструктура позволяет банковскому сервису оставаться удобным для клиентов даже в условиях временных ограничений мобильной связи. Режим "одного окна" упрощает коммуникацию для организации, а также экономит ресурсы при решении задач технического обслуживания».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В крупных отделениях банка специалисты «Ростелекома» подключили несколько роутеров и настроили бесшовный переход, благодаря которому пользователи могут свободно перемещаться по зоне покрытия без разрыва соединения.

Евгений Фащук, руководитель департамента информационных технологий банка «Кубань Кредит»: «Наличие Wi-Fi — фундаментальный стандарт клиентского сервиса. Реализация проекта по модернизации сетевой инфраструктуры принесла ощутимые результаты: мы повысили скорость и стабильность подключения, внедрили многоуровневую защиту от киберугроз, что позволило клиентам беспрепятственно использовать мобильный банкинг прямо в зале. Также это помогло цифровизации внутренних бизнес-процессов: сотрудники теперь обмениваются данными через защищенные корпоративные приложения. В итоге время обслуживания сократилось, лояльность клиентов выросла, а банк стал более устойчив к вызовам цифровой эпохи».

«Ростелеком» продолжит подключать и масштабировать телекоммуникационные сети для банка при открытии новых отделений организации.

Получить информацию о сервисах «Ростелекома» для организаций и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 1661.

ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А

ОГРН 1027700198767