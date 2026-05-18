На Кубани завершили расследование дела о взятках за места на кладбище в Динском районе

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о злоупотреблениях в сфере ритуальных услуг в Динском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

На скамье подсудимых оказались смотритель кладбища Южно-Кубанского сельского поселения, бывший руководитель муниципального учреждения района и индивидуальный предприниматель. Им вменяются получение взяток организованной группой в крупном размере, присвоение и служебный подлог.

По версии следствия, с декабря 2023 года по октябрь 2024 года фигуранты систематически получали денежные средства от граждан за выбор и резервирование мест захоронений. Общая сумма незаконно полученных средств, как полагает следствие, превысила 7,8 млн руб.

Кроме того, обвиняемые, по данным материалов дела, присвоили более 1,9 млн руб., полученных от 22 граждан в качестве платы за резервирование семейных захоронений. Деньги, предназначенные для перечисления на счета муниципального учреждения, в кассу организации не поступали.

Следствие также считает, что для сокрытия схемы смотритель кладбища вносил в договоры заведомо недостоверные сведения, включая фиктивные даты их оформления и подписания.

Расследование проводилось следственным управлением СКР по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков