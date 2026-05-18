Выпуск медицинской продукции на Кубани планируют нарастить на 12,7%

В Краснодарском крае ожидается рост производства фармацевтической и медицинской продукции до 6,5 млрд руб. по итогам 2026 года, что на 12,7% выше уровня 2025 года. Об этом сообщили изданию «Ведомости Юг» в министерстве промышленной политики региона со ссылкой на предварительный прогноз.

Речь идет о выпуске лекарственных средств, медицинских материалов, а также инструментов и оборудования, производимых предприятиями края.

Ранее сообщалось, что за январь—октябрь 2025 года объем выпуска медицинских изделий и оборудования в регионе составил 1,69 млрд руб., увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

