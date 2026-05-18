В Ярославской области выросло количество фальшивых купюр

В первом квартале 2026 года банки в Ярославской области выявили 20 поддельных российских банкнот, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (11). Об этом сообщили в областном отделении Банка России.

В частности, значительно выросло число обнаруженных фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб.: с 5 до 14. Еще пять купюр были номиналом 1 тыс. руб., а одна — 2 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в 2025 году резко выросло число поддельных иностранных банкнот: с 1 до 51.

