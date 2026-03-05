В Ярославской области резко выросло число поддельных иностранных банкнот

В Ярославской области в 2025 году была обнаружена 51 поддельная банкнота иностранных государств. Годом ранее, в 2024, такая была всего одна. Данные приводит областное отделение Банка России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2024 году выявили одну фальшивку номиналом 100 долларов США, в 2025 году таковых обнаружили уже 50, а также нашли одну поддельную номиналом 20 евро. Как сообщал «Ъ-Ярославль», эти купюры выявили в первом квартале 2025 года.

Количество поддельных банкнот иностранных государств в прошлом году увеличилось в целом по России на 44% и составило 2,7 тыс. штук.

Российских поддельных купюр в Ярославской области в прошлом году выявили 53 штуки, что практически повторяет показатель 2024 года (54).

Алла Чижова