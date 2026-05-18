Школы в двух районах Воронежа перейдут на дистант из-за аварии на водоводе

Несколько школ в Воронеже перейдут на дистанционный режим обучения из-за аварии на водоводе в Коминтерновском районе. Детские сады работать не будут, сообщил мэр города Сергей Петрин.

«Школы, попадающие под отключение (воды.— "Ъ"), сегодня будут работать в дистанционном режиме, сады — в режиме выходного дня. Список управление образования и молодежной политики формирует»,— уточнил мэр.

Мэр лично контролирует устранение аварии. Мобилизованы все силы городского водоканала, организованы точки подвоза и выдачи технической и питьевой воды. Причины прорыва трубопровода пока неизвестны.

Это уже вторая утечка на водоводе в Коминтерновском районе Воронежа за две недели. Предыдущая авария произошла на улице Антонова-Овсеенко и затронула более 250 домов. Сегодняшний прорыв трубопровода привел к перебоям с подачей холодной воды для жителей 280 многоквартирных и почти 3,5 тыс. частных домов.