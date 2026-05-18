В двух районах Воронежа нет воды из-за аварии на улице Беговой

В Воронеже зафиксировано повреждение на водоводе диаметром 600 мм на улице Беговой. На время ремонта отключено водоснабжение в сотнях домов на 87 улицах Коминтерновского и Советского районов города, сообщили в «РВК-Воронеж». По информации мэра Сергея Петрина, школы, попадающие в зону отключения, в понедельник, 18 мая, будут работать в дистанционном режиме, а детские сады — в режиме выходного дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это вторая за короткий промежуток времени серьезная ситуация на сетях водоканала. По итогу устранения разберем детально причины и дадим им оценку. Пока задача — оперативно вернуть воду жителям»,— заявил Сергей Петрин в своем Telegram-канале.





В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщили, что минувшей ночью аварийная бригада разработала котлован площадью почти 60 кв. м и глубиной пять метров. Повреждение на трубопроводе локализовано. По словам предприятия, «на месте работает сразу десять специалистов, оснащенных всей необходимой спецтехникой и материалами для ремонта». Сейчас бригада перешла к сварочным работам. Затем специалисты «заполнят межраструбное пространство, что позволит создать герметичное соединение детали с трубопроводом». В «РВК-Воронеж» заявили, что работа ведется без перерывов.

На время ремонта для горожан работают бесплатные автоматы с питьевой водой по адресам:

ул. Антонова-Овсеенко, 7Б;

ул. 9 Января, 111;

ул. 9 Января, 177/3;

ул. Дорожная, 1;

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 226.

Также опубликованы адреса подвоза технической воды:

ул. Дорожная, 9 и 84;

ул. Пеше-Стрелецкая, 64 и 100;

ул. Семилукская, 14 и 40;

ул. 9 Января, 89, 125, 175, 211, 262/3288, 300;

ул. Машиностроителей, 90;

переулок Газовый, 15;

ул. Беговая, 138 и 164;

ул. Новгородская, 139;

ул. Остроухова, 3;

ул. Хользунова, 99б;

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 247д, 259/2, 275/2, 292;

ул. Керамическая, 33 и 37;

ул. Торпедо, 34.

«Ъ-Черноземье» писал, что 6 мая десятки домов в Коминтерновском районе Воронежа остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии на улице Антонова-Овсеенко. Ремонт был завершен к 6:00 следующего дня.

Денис Данилов