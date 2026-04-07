68 погорельцев дома на Стачек в Ярославле получили выплаты из бюджета

В Ярославле 68 жильцов сгоревшего многоквартирного дома на улице Стачек получили выплаты из городского бюджета. Об этом сообщила заммэра Елена Волкова на открытом совещании в мэрии.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Пожар в доме на Стачек

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Она уточнила, что помощь была перечислена 6 апреля. 7 и 8 апреля выплаты получат еще 16 человек. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума, который в регионе с 1 января 2026 года составляет 18 939 руб. На нее имеют право зарегистрированные жители. Однако в доме проживали и люди без официальной регистрации. Для оказания помощи всем жильцам в одинаковом размере были внесены изменения в постановление о порядке использования бюджетных ассигнований из резервного фонда мэрии для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«13 человек, которые у нас не подходят под законодательство, будут получать эту помощь через наш резервный фонд»,— пояснила госпожа Волкова.

По словам главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрея Удальцова, всего в доме было зарегистрировано 127 человек, однако не все они жили по месту регистрации. Так, по 22 жильцам направлены межведомственные запросы, четыре человека за выплатами не обратились, а их местонахождение не установлено. В доме было 22 помещения в собственности жителей и 22 помещения, в которых люди проживали по договору социального найма.

Ночью 29 марта в Ярославле загорелся трехэтажный жилой дом на улице Стачек, 61. Были спасены 68 человек, а также животные. По информации мэра Артема Молчанова, пострадали три человека. В тушении пожара, которое длилось до позднего вечера 30 марта, участвовали 58 человек личного состава и 20 единиц техники. Огонь полностью уничтожил дом.

Алла Чижова