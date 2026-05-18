«Если обследование самостроев будет системным, инвестиционный климат улучшится»

В Анапе продолжается мониторинг объектов капитального строительства на предмет соблюдения градостроительного законодательства. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова. Специалисты обследовали объекты, имеющие признаки эксплуатации без официального ввода в гражданский оборот. Всего на сегодня проверено 232 подобных строения. Речь идет как о частных и многоквартирных домах, так и об объектах размещения, торговли и сферы потребительских услуг. Как отмечает руководитель агентства недвижимости «Виконта Риэлт» в Краснодаре, эксперт по недвижимости Владислав Коноплин, если самострои снесут, рынок ждет резкий скачок цен. При этом главным риском для покупателей эксперт называет низкое качество строительства.

«Анапа для россиян остается привлекательной как в туристическом, так и в инвестиционном плане. Высокий спрос на земельные участки вызвал рост цен, что побудило некоторых застройщиков искать обходные пути. Самострой дешевле в реализации: нет затрат на проектную документацию, экспертизу, согласования. Это позволяет демпинговать на рынке. В совокупности это и дает ту картину, которую мы видим сегодня — сотни объектов в "серой" правовой зоне.

Если самострои снесут — цены вырастут, потому что предложение сократится.

Узаконивание самостроев вряд ли придаст стимул в новых проектах придерживаться буквы закона — ведь прошлый опыт оказался успешным. А вот их снос, напротив, заставит внимательнее относиться к покупке земли и не рассчитывать на успех в случае нарушения закона.

Достроить и ввести в эксплуатацию большинство из этих 232 объектов нереально. Ведь мало где соблюдались строительные нормы. Если изначально разрешения на строительство не выдавались, значит, скорее всего, и проекта не было.

Главный риск — последствия низкого качества строительства. Если разрешения не выдавались, или объект строился с нарушениями, реальная пригодность к жизни в таких строениях остается под большим вопросом.

Причина, по которой некоторые из пустых земельных участков стоят с разрешениями по десять и более лет, кроется в том, что небольшие инвесторы часто приобретали их как актив — в расчете на рост стоимости земли.

В этом случае для продолжения строительства для крупных застройщиков есть несколько препятствующих факторов. Например, правила землепользования и застройки периодически пересматриваются. В Анапе в 2021 году утвердили новый Генеральный план, а позже его часто корректировали. Владелец мог получить разрешение под одни параметры, а потом выяснялось, что реализовать проект в прежнем виде уже нельзя.

Если обследование самостроев в Анапе будет системным и понятным, инвестиционный климат улучшится. Застройщики будут понимать, что самострой снесут, а значит, подобных объектов станет меньше.

Потенциальным покупателям при проверке документов необходимо в первую очередь обращать внимание на категорию и разрешенный вид использования земельного участка. Земли сельхозназначения, используемые для строительства капитальных строений, должны сразу вызывать вопросы. Также необходимо выяснять, было ли вообще получено разрешение на строительство».