За ночь над Кубанью и другими регионами РФ сбили 50 украинских БПЛА

В период с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами, сообщили в Минобороны России. В том числе дроны сбили над Кубанью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков