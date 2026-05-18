Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

За ночь над Кубанью и другими регионами РФ сбили 50 украинских БПЛА

В период с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами, сообщили в Минобороны России. В том числе дроны сбили над Кубанью.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все