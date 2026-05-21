Объявленное Дональдом Трампом 8 апреля «хрупкое перемирие» между Ираном и США в моменте привело к росту оптимизма на финансовых рынках и падению цен на нефть: Dow Jones Industrial Average за день вырос на 2,9%, до 47 909,9 пункта, а цена нефти марки Brent упала на 13%, до $95 за баррель.

Противоречивые заявления обеих сторон до сих пор продолжают держать в напряжении рынки. За месяц «хрупкого перемирия» на их риторике американские индексы подросли (Dow Jones к 8 мая — до 49 609,16 пункта). По подсчетам «Денег», за пять недель все мировые фонды акций привлекли почти $100 млрд. Тем временем цены на нефть прекратили падение, практически вернувшись к уровню выше $100 за баррель.

Высокие цены на нефть, судя по данным Bloomberg, в апреле принесли России дополнительные $6,3 млрд доходов, но мало вдохновили Мосбиржу. Российский фондовый рынок мало интересовала риторика Трампа, инвесторы больше прислушивались к Минфину и ЦБ. Банк России, осторожно понизив 24 апреля ключевую ставку на 50 б. п., до 14,5%, ужесточил при этом риторику, повысив прогноз по средней ставке на 2027 год до 8–10% и сузив диапазон на 2026 год до 14–14,5%.