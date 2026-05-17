Наставник «Локомотива» высказался о втором поражении в финале Кубка Гагарина

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли в ходе пресс-конференции оценил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса», в котором его подопечные уступили со счетом 1:2. Это поражение стало вторым для «железнодорожников» в текущей серии.

Слева направо: главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли, тренеры команды "Локомотив" Майк Пелино и Сергей Звягин во время матча

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли, тренеры команды "Локомотив" Майк Пелино и Сергей Звягин во время матча

В первом периоде голов не было, во втором команды обменялись шайбами, а в третьем казанцы забросили победную. Сам матч Хартли назвал тяжелым и вязким.

«Сегодня действительно была игра, которую можно ожидать в финале. Она не была похожа на первые три игры финала. Очень вязкая, много борьбы, много единоборств, много эмоций. Не так много голевых моментов с обеих сторон. Гол в большинстве "Ак Барса" в третьем периоде сыграл решающую роль, но с нашей стороны мы не так много создали, за последние 40 минут всего 4 раза бросили»,— прокомментировал Хартли.

По статистике «Локомотив» в два раза превзошел «Ак Барс» по блокированным броскам (24). Журналисты спросили Хартли, специально ли его подопечные отходят назад для игры в таком стиле.

«Моя команда никогда не отступает. Мы сегодня слишком много времени проводили в своей зоне. С другой стороны, нужно отдать должное игрокам — они жертвуют собой. Они все стараются выкладываться по полной, но сегодня у нас не самая лучшая игра была»,— пояснил главный тренер.

В одном из эпизодов второго периода после силового приема нападающий «Локомотива» Георгий Иванов получил повреждение и покинул лед с посторонней помощью. В третьем периоде игрок вновь появился на льду. Хартли сообщил, что хоккеиста ждет обследование.

«Георгий и каждый другой игрок — важная часть команды. Травмы — часть игры. Это дает возможность другим зайти на место и играть. Георгий — воин и, если он способен выйти на лед, он будет играть и сражаться»,— сказал Хартли.

По результатам прошедшего матча «Ак Барс» сравнял счет в серии. Он стал 2:2. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 мая. Серия длится до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова