«Локомотив» уступил «Ак Барсу» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» на выезде уступил казанскому «Ак Барсу» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:2. Счет в серии стал равным — 2:2.

Первый период прошел без забитых шайб. Ярославцы нанесли 9 бросков в створ, казанцы почти в два раза меньше — 5. При этом больше владел шайбой «Ак Барс». В концовке стартового отрезка хозяева остались в меньшинстве из-за «грубости» нападающего Михаила Фисенко в отношении форварда «Локомотива» Байрона Фрэза. Гости лишнего не реализовали.

В начале второго периода уже удалили Фрэза за подножку. Казанцы начали атаковать, ярославский вратарь Даниил Исаев совершил целую серию сейвов. По ходу большинства произошла стычка, за которую были удалены защитник «Локомотива» Андрей Сергеев и нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко.

Но гол в итоге был забит в равных составах: на 27-й минуте нападающий гостей Александр Полунин мощным щелчком отправил шайбу в ворота Тимура Билялова. После пропущенной шайбы казанцы пошли в атаку и сравняли счет: на 35-й минуте хозяева выиграли борьбу у борта, передали шайбу в центр, где ее в сторону ворот Даниила Исаева отправил нападающий «Ак Барса» Артем Галимов, в результате рикошета она оказалась в сетке. Следом за этим в ходе борьбы получил повреждение ярославский нападающий Георгий Иванов, самостоятельно покинуть площадку он не смог. Завершился период большинством казанцев, которое они не реализовали.

В третьем периоде Иванов вернулся на лед. В начале заключительного игрового отрезка из-за удалений игра шла в формате 4 на 4, а следом по очереди удалились сначала хозяева, затем гости. В большинстве могли бы забить игроки ярославской команды Мартин Гернат и Александр Радулов. А вот казанцы лишнего реализовали: нападающий Александр Хмелевски бросил шайбу над перекладиной, она отлетела от защитного стекла обратно к воротам, где Хмелевски в воздухе сыграл на добивании. В концовке гости сняли вратаря, но и вшестером не сравняли. Счет по итогам матча — 2:1.

Следующий матч серии состоится 19 мая в Ярославле. Серия длится до четырех побед у одной из команд.