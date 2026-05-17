Пассажирский поезд «Адлер - Нижневартовск» протаранил «Ниву» близ Краснодара

Столкновение пассажирского состава и легковушки произошло в воскресенье, 17 мая, в 4:50 на перегоне «Пластуновская — Динская» близ Краснодара. 33-летний водитель автомобиля скончался на месте аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО, пассажирский поезд сообщением «Адлер–Нижневартовск» совершил столкновение с легковым автомобилем марки «Нива». Установлено, что причиной столкновения стал выезд легкового автомобиля на железнодорожные пути.

«По предварительным данным, водитель легковушки решил сократить путь и пересечь железнодорожные пути вне установленного для этого места. В результате ДТП 33-летний водитель скончался на месте. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение»,— сообщили в транспортной полиции.

Василий Хитрых