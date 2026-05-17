В 2026 году в Севастополе прогнозируют 101,9 млрд рублей инвестиций

Власти Севастополя прогнозируют, что в текущем году в экономику города поступит 101,9 млрд руб. инвестиций. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Знаете, несмотря на все внешние штормы — желтый уровень террористической опасности, санкции, ограничения авиасообщения — экономика Севастополя растет. Мы доказали, что даже в таких условиях можно обеспечивать стабильную социально-экономическую ситуацию. Мы сделали ставку на расширение внутреннего производства и, конечно, наша свободная экономическая зона позволяет привлекать внебюджетные инвестиции в условиях действующих международных санкций»,— рассказал господин Развожаев.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал Севастополя вырос в 2022 году 2,3 раза по отношению к 2021 году и составляет более 100 млрд руб. ежегодно. Также, по словам губернатора, по поручению президента город должен был привлечь с 2022 по 2025 год 200 млрд внебюджетных инвестиций, а фактически привлек 316,3 млрд руб.

«Смотрите сами: объемы обрабатывающих производств выросли за последний год на 6,9%, розничная торговля — на 8,2%, а транспортные перевозки — на 26,5%. Уровень зарегистрированной безработицы остается одним из самых низких в России — всего 0,2%, а средняя зарплата за год выросла на 10,3%, достигнув 67,6 тыс. руб.»,— говорит губернатор.

По его данным, количество малых и средних предприятий в приоритетных отраслях (производство, логистика, туризм, IT) выросло в Севастополе более чем на 300 за год. Всего же в городе зарегистрировано более 25 тыс. малых и средних предприятий.

«Расширяем и международные рынки. Общий объем экспорта в 2025 году превысил $3 млн, а в 2024 – более $2 млн. Ежегодно к нам присоединяются до 10 новых компаний-экспортеров. Так что, Севастополь сейчас — это не только про угрозы, это история про силу, рост и новые возможности, которые мы активно создаем»,— рассказал Михаил Развожаев.

Он также отметил, что сейчас в работе 126 проектов, а их общая сумма — 321,3 млрд руб. «Эти проекты охватывают самые разные сферы: от туризма и строительства, до сельского хозяйства, виноделия, промышленности, IT, торговли и услуг. Мы развиваем город по всем направлениям»,— говорит губернатор.

По его словам, наиболее интересными для инвесторов в Севастополе являются сферы промышленности, услуг, строительства и туризма в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ). По состоянию на май 2026 года, в СЭЗ реализуется 406 инвестиционных проектов на сумму около 30 млрд руб.

Михеенко Дмитрий