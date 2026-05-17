«Челси» взял пример со старших

Реакцией лондонского «Челси» на провальный сезон стало назначение уже пятого менее чем за четыре года, прошедшие с момента продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму во главе с Тоддом Бели, главного тренера. Незадачливый английский гранд последовал примеру грандов более успешных — ведущих на финише чемпионата Англии борьбу за золото «Арсенала» и «Манчестер Сити», которыми также руководят испанские наставники. У приглашенного «Челси» Хаби Алонсо самая свежая страница биографии выглядит очень сомнительной: в начале года его выгнали из «Реала» из-за плохих результатов и «потери контроля» над командой.

Фото: Marius Becker / dpa / AP

«Челси» 17 мая объявил о назначении нового главного тренера — Хаби Алонсо. Он подписал с лондонским клубом четырехлетний контракт, но приступит к работе чуть позже — после окончания текущего сезона. В двух оставшихся у «Челси» в календаре матчах чемпионата страны — с «Тоттенхемом» и «Сандерлендом» — им будет руководить Калум Макфарлейн. Статус исполняющего обязанности наставника он получил в апреле после увольнения Лиама Росеньора.

Даже если не считать трудившихся в том же ранге, что и Макфарлейн, тренерская чехарда в современном «Челси» все равно впечатляет. С момента продажи клуба в 2022 году Романом Абрамовичем консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели и отставки Томаса Тухеля его владельцы успели попробовать на ключевом посту четырех специалистов — Грэма Поттера, Фрэнка Лэмпарда, Маурисио Почеттино и Энцо Мареску, который на самом деле уступил его Росеньору совсем недавно — в январе.

Никому из них не удалось добиться стабильности и яркости, соответствующей бэкграунду «Челси», при Романе Абрамовиче завоевавшем множество престижных трофеев, а также финансовым возможностям.

Transfermarkt оценивает общую стоимость его заявки в €1,16 млрд. В Английской премьер-лиге чуть выше она только у двух лидеров первенства — «Арсенала» и «Манчестер Сити». При этом Тодд Бели и его компаньоны, по подсчетам различных британских медиаресурсов, менее чем за четыре года инвестировали в усиление состава просто космическую сумму — около £2 млрд, укомплектовав его целым рядом суперзвезд.

Завершающийся сезон и вовсе вылился в настоящий провал «Челси», несмотря на то что звание победителя клубного чемпионата мира с победой в финале над триумфатором Лиги чемпионов ПСЖ вроде бы намекало на неплохие перспективы. Однако ни в одном турнире добиться успеха клубу не удалось. Последний шанс взять ценный приз он упустил накануне объявления о контракте Хаби Алонсо, проиграв в финале Кубка Англии — 0:1 — «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «Челси» сошел в полуфинале, 1/8 финала Лиги чемпионов дважды крупно — 2:5 и 0:3 — уступил ПСЖ. А в национальном первенстве с ним произошло что-то похожее на катастрофу. «Челси» сейчас идет девятым и рискует не попасть не то что в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а в еврокубки в принципе.

Выбрав преемником Лиама Росеньора 44-летнего Хаби Алонсо, известного когда-то футболиста сборной Испании и топовых европейских клубов, в том числе английского «Ливерпуля», «Челси» последовал примеру своих куда более удачливых и эффективных конкурентов. Испанец Луис Энрике тренирует ПСЖ, который при нем избавился от клейма вечного неудачника Лиги чемпионов. Испанцы — Микель Артета и Пеп Гвардиола — у руля «Арсенала» и «Манчестер Сити». При этом Алонсо, несмотря на молодость, нельзя назвать «темной лошадкой». BBC настаивает, что, изучив биографию специалиста и познакомившись с ним поближе, «Челси» убедился в «глубине его знаний» и «футбольном интеллекте». Строго говоря, в полной мере Алонсо проявил их в одном-единственном сезоне — том, который финишировал в 2024 году. В его рамках он взял золото чемпионата Германии с «Байером», опередив фаворита «Баварию», а команда Алонсо не потерпела по ходу турнира ни единого поражения.

Однако самые свежие страницы в послужном списке испанца смотрятся далеко не так привлекательно. Удержаться на верхушке с потерявшим некоторых ключевых игроков «Байером» ему не удалось, а почетное приглашение год назад в «Реал» вылилось в конфуз. Хаби Алонсо выгнали из мадридского клуба в январе в связи с плохими результатами, а также тем, что испанские источники называли «потерей контроля над командой», имея в виду, например, конфликты тренера с ее лидерами, такими как Килиан Мбаппе.

Алексей Доспехов