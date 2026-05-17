Гендиректором кубанского племзавода имени Чапаева переизбрали Юрия Усачева

Совет директоров ПАО «Племзавод имени В.И. Чапаева», зарегистрированного в Динском районе Краснодарского края, единогласно проголосовал за избрание генеральным директором общества Юрия Усачева. Он наделен соответствующими полномочиями на пять лет. Информация об этом содержится в сообщении ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» зарегистрировано в 1994 году и в настоящее время является дочерней компанией Агрокомплекса имени Ткачева. Господин Усачев занимает должность генерального директора с июня 2016 года.

Как в 2016 году писал «Ъ-Кубань», летом того же года АО «Фирма "Агрокомплекс им. Ткачева"» приобрело право распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции ОАО «Племзавод им. Чапаева». Под контроль холдинга «Агрокомплекс» перешли 92% акций предприятия. Собрание акционеров ОАО «Племзавод им. Чапаева» утвердило отставку гендиректора Павла Онищука и назначило на эту должность Юрия Усачева, ранее работавшего в холдинге «Доминант». Кроме того, в совет директоров племзавода были избраны несколько сотрудников «Агрокомплекса».

В настоящее время, по информации СПАРК, уставный капитал общества 75,5 млн руб., основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. По итогам 2025 года выручка племзавода составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 421,4 млн руб. По сравнению с 2024 годом показатели выросли в полтора раза (1,5 млрд руб. и 272,7 млн руб. соответственно). По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность ПАО составила 312,2 млн руб., дебиторская — 1,9 млрд руб. (в 2024 году — 231,8 млн руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Согласно данным Rusprofile, ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» обладает лицензиями на перевозку пассажиров автобусами, обращение с отходами I–IV классов опасности и добычу подземных вод. Финансовая устойчивость оценивается как высокая: коэффициент автономии составляет 0,82, а обеспеченность собственными средствами — 0,73, что говорит о минимальной зависимости от заемного капитала. Коэффициент текущей ликвидности (4,06) значительно превышает норму, однако абсолютная ликвидность (1,02) указывает на достаточный запас свободных средств. Несмотря на это, эффективность деятельности признана низкой, что может быть связано с отраслевыми особенностями.

По объему выручки в 2025 году компания заняла 16-е место в регионе и 154-е в стране, а средняя выручка по отрасли составила 173,7 млн руб., что значительно ниже показателей племзавода. «В целом финансовая модель демонстрирует устойчивость, рост и низкую долговую нагрузку»,— говорится в экспресс-анализе Rusprofile.

Отмечается также, что юридическая активность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» включает 62 арбитражных дела общей суммой около 66,4 млн руб. Компания чаще выступает истцом: 35 завершенных дел на 47,1 млн руб., из которых 14 выиграны, 5 — частично, 9 проиграны. В роли ответчика — 20 завершенных дел на 18,6 млн руб., из них 10 выиграны, одно проиграно. В производстве остается пять дел, все без установленной суммы требований. Основные категории споров — неисполнение обязательств, оспаривание действий госорганов и споры по недвижимости.

Михеенко Дмитрий