В Сочи после реставрации открылся мемориальный дом Николая Островского

Обновленный мемориальный дом писателя Николая Островского открылся после реставрации в Сочи. Об этом в соцсетях сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Нам было важно не просто провести ремонт, а сохранить уникальный дух этого места»,— написал глава города.

По информации пресс-службы мэрии, торжественное открытие дома Островского состоялось в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». На торжественной церемонии открытия присутствовали племянница писателя Альбина Островская и внучатая племянница Зоя Островская.

Мемориальный дом Николая Островского является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав Литературно-мемориального музея Николая Островского. Здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Якова Кравчука в стиле ар-деко.

«Мемориальный комплекс Николая Островского — одна из главных визитных карточек Сочи. Ровно 90 лет назад писатель вселился в этот дом, построенный специально для него, а через год после его смерти здесь открылся знаменитый на весь мир музей. Экспозиция восстановлена именно так, как это было в 1937 году при открытии музея»,— отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Отмечается, что капитально здание не ремонтировалось с 1980 года. Специалисты укрепили фундамент, полностью заменили коммуникации, включая системы отопления и вентиляции, необходимые для сохранности экспонатов. Сохранены и отреставрированы двери, окна и напольный паркет.

Василий Хитрых