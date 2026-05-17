Корпоративный портфель банков на Северном Кавказе вырос за год на 39%

Корпоративный кредитный портфель кредитных организаций Северо-Кавказского федерального округа на 1 апреля 2026 года составил 856,2 млрд руб. Это на 38,7% больше, чем годом ранее. Обязательства крупного бизнеса увеличились на 64,8%, МСП — на 8%, сообщили «Ъ-Кавказ» в Южном ГУ Банка России.

Как отмечает заместитель начальника экономического управления Южного ГУ ЦБ РФ Петр Воронин, кредитный портфель бизнеса СКФО продолжает расти большими темпами. Годовые приросты в округах, по словам эксперта, заметно превышают уровень показателя в целом по стране. Основная причина такого роста, говорит господин Воронин, более высокая кредитная активность как крупного бизнеса, так и представителей МСП Юга и Северного Кавказа.

«Почти половина общего объема обязательств бизнеса ЮФО перед банками — это займы компаний из сферы услуг и работающих с недвижимостью предприятий, а также компаний сферы торговли. В СКФО в отраслевом разрезе больше половины всех выданных кредитов предоставлены сельскохозяйственным предприятиям и компаниям обрабатывающей промышленности, в частности химическим производствам»,— говорит господин Воронин.

По его словам, в начале года корпоративное кредитование было сдержанным после повышенных темпов роста в осенние месяцы. «В конце года компании традиционно получают оплату по уже выполненным госконтрактам, а в начале года — авансы по новым. В такие периоды потребность отдельных предприятий в заемных средствах временно снижается»,— рассказал Петр Воронин.

Как считает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец, высокая кредитная активность бизнеса в ЮФО и СКФО связана не с тем, что деньги стали «дешевыми», но они по-прежнему «дорогие».

«На Юге и Северном Кавказе кредит используется для финансирования производственного цикла, сезонных закупок, контрактов, запасов, расчетов с поставщиками. Поэтому темпы роста выше среднероссийских — это частично отражение реальной деловой активности, частично — эффект низкой базы, частично — рост номинальной потребности в финансировании из-за инфляции затрат. Основным драйвером в ЮФО и СКФО, на мой взгляд, останется оборотное финансирование, проектное финансирование под понятные денежные потоки и кредиты в секторах, где есть сезонность, экспортная или государственная контрактная база»,— говорит эксперт.

Для сравнения: обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Южного федерального округа перед банками по состоянию на 1 апреля 2026 года составили 5,6 трлн руб. За год показатель увеличился на 27,7% (в целом по стране +11%). По информации регулятора, кредитование крупного бизнеса выросло год к году на 29,3%, малого и среднего предпринимательства (МСП) — на 25,6%.

Михеенко Дмитрий