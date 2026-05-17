На юге России обязательства юрлиц и ИП перед банками выросли за год на 28%

Обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Южного федерального округа перед банками по состоянию на 1 апреля 2026 года составили 5,6 трлн руб. За год показатель увеличился на 27,7% (в целом по стране +11%). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации регулятора, кредитование крупного бизнеса выросло год к году на 29,3%, малого и среднего предпринимательства (МСП) — на 25,6%.

Как отмечает замначальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин, годовые приросты в ЮФО заметно превышают уровень показателя в целом по стране. Основная причина такого роста, по словам эксперта,— более высокая кредитная активность как крупного бизнеса, так и представителей МСП на юге России.

«Почти половина общего объема обязательств бизнеса ЮФО перед банками — это займы компаний из сферы услуг и работающих с недвижимостью предприятий, а также компаний сферы торговли»,— говорит господин Воронин.

По его словам, в начале года корпоративное кредитование было сдержанным после повышенных темпов роста в осенние месяцы. «В конце года компании традиционно получают оплату по уже выполненным госконтрактам, а в начале года — авансы по новым. В такие периоды потребность отдельных предприятий в заемных средствах временно снижается»,— рассказал Петр Воронин.

По прогнозу Банка России, в этом году корпоративное кредитование в целом по стране вырастет на 7–11%. В 2027–2028 годах темп прироста портфеля юридических лиц и ИП составит 8–13%.

Как прокомментировала «Ъ-Кубань» начальник управления кредитования юридических лиц в коммерческой сети банка «Кубань Кредит» Светлана Мороз, на конец 2025 года банки фиксировали сдержанный спрос в сегменте корпоративного кредитования. По ее словам, в первом квартале 2026 года ситуация усугубилась из-за ожидания бизнесом двух факторов: запуска долгожданной льготной программы Минэкономразвития (которая заработала с апреля, но лишь на инвестиционные цели) и начала снижения ключевой ставки.

«Это привело к падению объема заключенных кредитных договоров в Ростовской области более чем на 20%, в Краснодарском крае — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты стали более осмотрительными, не спешат наращивать долговую нагрузку, многие заняты адаптацией к новым налоговым режимам (АУСН) и решением операционных проблем»,— рассказала госпожа Мороз.

По информации регулятора, корпоративный кредитный портфель Северо-Кавказского федерального округа на 1 апреля 2026 года составил 856,2 млрд руб., что на 38,7% больше, чем годом ранее. Обязательства крупного бизнеса увеличились на 64,8%, МСП — на 8%.

Михеенко Дмитрий