Главные новости за 16 мая. Кавказ

В ночь с 15 на 16 мая под Невинномысском силы противовоздушной обороны отразили налет беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

На автозаправочной станции в Пятигорске произошел взрыв с последующим возгоранием. Это случилось во время работ по разгрузке газовоза. Предположительно, причина инцидента – нарушение техники безопасности. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Четыре дня – 16, 17, 18 и 19 мая в Республике Северная Осетия-Алания возможны сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Все экстренные и коммунальные службы РСО-Алания переведены на усиленный режим работы.

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Нальчика, подозреваемого в мошенничестве (ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ). Он, по данным следствия, обманул 49-летнюю местную жительницу, пообещав изготовить для нее кухонный гарнитур. Оперативники установили, что фигурант был ранее судим за аналогичные преступления.

В Кисловодске на публичные торги выставили полуразрушенное здание бывшей мужской гимназии Сильникова, построенное в начале XX века в историческом центре города. Начальная цена лота превышает 228 млн руб., из которых более 140 млн руб. предусмотрены на обязательные реставрационные работы и будут сразу возвращены покупателю на восстановление объекта.