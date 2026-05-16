Число пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске увеличилось до шести

Количество пострадавших во время взрыва на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести человек. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он уточнил, что еще четверо граждан были доставлены в медучреждения.

По словам главы региона, все пострадавшим при взрыве на пятигорской АЗС оказывается необходимая помощь.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Пятигорске днем, 16 мая, во время работ по разгрузке газовоза. Предположительно, инцидент случился из-за нарушения техники безопасности.

Как сообщил в своем канале в МАХ глава города Дмитрий Ворошилов, был объявлен повышенный ранг пожара. На месте ЧП работает штаб пожаротушения.

По данным МЧС Ставрополья, в тушении пожара принимают участие 45 специалистов и 15 единиц техники. Площадь пожара предварительно составляет 1 тыс. кв. м.

«Администрация Пятигорска проводит обход в расположенном неподалеку от заправки многоквартирном доме. Конструкции не пострадали, но в нескольких квартирах выбиты стекла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления», — рассказал Владимир Владимиров.

По его словам, горение на заправке в Пятигорске локализовано. Пожарные продолжают работу.

Ефим Мартов