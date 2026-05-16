В Кисловодске разрушающийся памятник архитектуры продают за 228 млн рублей

В Кисловодске на публичные торги снова выставили полуразрушенное здание бывшей мужской гимназии Сильникова, построенное в начале XX века в историческом центре города-курорта. Об этом в своем канале в МАХ сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал главы города-курорта Кисловодска Евгения Моисеева в МАХ Фото: канал главы города-курорта Кисловодска Евгения Моисеева в МАХ

По словам градоначальника, ранее по решению суда этот объект культурного наследия был изъят у недобросовестного собственника — из-за бездействия по сохранению памятника архитектуры. «Предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися, сейчас здание выставлено на торги уже в шестой раз», — рассказал господин Моисеев.

Он уточнил, что начальная цена лота превышает 228 млн руб., из которых более 140 млн руб. предусмотрены на обязательные реставрационные работы и будут сразу возвращены покупателю на восстановление объекта.

«Гимназия Сильникова — один из знаковых исторических объектов Кисловодска. Мы снова ищем собственника, который будет готов основательно взяться за восстановление. У здания большая история и хороший потенциал. После реставрации здесь может появиться культурное пространство, гостиница, медицинский центр или другой проект, который будет работать на город. Главное — сохранить исторический облик и вернуть этому месту жизнь. Будем добиваться, чтобы объект не разрушался, а был восстановлен», — резюмировал Евгений Моисеев.

Ефим Мартов