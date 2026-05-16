Власти Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

Четыре дня – 16, 17, 18 и 19 мая в Республике Северная Осетия-Алания возможны сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава республики Сергей Меняйло

По словам господина Меняйло, на реках РСО-Алания возможен подъем уровня воды – местами до неблагоприятных отметок.

«Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб по контролю и ликвидации возможных последствий непогоды», – рассказал глава региона и попросил граждан быть внимательными, соблюдать меры предосторожности и беречь себя.

Ефим Мартов