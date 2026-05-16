Жителя Нальчика заподозрили в мошенничестве с изготовлением мебели

В Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Нальчика, подозреваемого в мошенничестве (ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по КБР.

По данным полиции, мужчина обманул 49-летнюю местную жительницу, пообещав изготовить для нее кухонный гарнитур. «Потерпевшая нашла объявление о продаже мебели и договорилась с исполнителем о заказе. Злоумышленник потребовал предоплату, и женщина перевела ему 82 тысячи рублей. Однако после получения денег он перестал выходить на связь и не выполнил своих обязательств», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД по КБР и ОМВД России по Чегемскому району установили личность подозреваемого. Им оказался жит ель столицы региона, ранее судимый за аналогичные преступления.

Ефим Мартов