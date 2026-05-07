МОК милостив

В истории борьбы отечественного спорта за полноценное возвращение в спорт мировой случился неожиданный поворот. Международный олимпийский комитет (МОК), заявив о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях «не может быть ограничено из-за действий их правительств», снял все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала специальной военной операции на Украине, при этом оставив в силе «изоляционные» рекомендации в отношении россиян. МОК дал понять, что их «реинтеграция» зависит от того, насколько быстро юридическая комиссия головной структуры разберется с вопросом о восстановлении статуса Олимпийского комитета России, а также итогов свежего расследования Всемирного антидопингового агентства. Оно связано с обвинениями в адрес главы Российского антидопингового агентства Вероники Логиновой в сокрытии результатов допинг-проб, взятых на сочинской Олимпиаде 2014 года.

Международный олимпийский комитет 7 мая выпустил заявление, которое внешне очень похоже на его решительный отказ от той стратегии, которой он придерживался при прежнем президенте Томасе Бахе (в 2025 году освобожденную им должность заняла Кирсти Ковентри). В заявлении, по сути, декларируется отмена основных положений рекомендаций, выпущенных МОК после начала специальной военной операции на Украине в отношении российских и белорусских спортсменов. Они неоднократно смягчались, но суть их до сих пор оставалась неизменной с марта 2023 года. Она заключалась в допуске представителей России и Белоруссии на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, без флага и гимна и с рядом иных ограничений. Большинство спортивных федераций рекомендации неукоснительно выполняли.

В новом документе МОК прямо говорится о том, что выступление спортсменов в международных соревнованиях «не может быть ограничено из-за действий их правительств» и, следовательно, прежние рекомендации должны быть отменены.

Однако отмена, как выяснилось, касается только одной из двух заинтересованных стран — Белоруссии. Ее спортсмены теперь, если тезисы МОК примут федерации, смогут соревноваться на всех турнирах с флагом и гимном.

Между тем рекомендации в отношении спортсменов российских продолжат действовать.

Этот парадокс МОК постарался объяснить, сославшись на «разницу» в положении национальных олимпийских комитетов (НОК) двух государств. Указав на то, что НОК Белоруссии «в хорошем состоянии и соответствует Олимпийской хартии», он напомнил о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) пребывает в статусе временно отстраненного. Такая санкция к нему была применена в октябре 2023 года. Ее официальной причиной было включение в Олимпийский комитет России олимпийских советов вошедших в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Прежнее руководство ОКР во главе с президентом Станиславом Поздняковым наказание не слишком удивило. Дело в том, что в то время в российском спортивном истеблишменте доминировала точка зрения о нецелесообразности и даже непатриотичности и лицемерности попыток любой ценой вернуться в мировой спорт. Жесткую санкцию в нем оценили как «фиксацию ситуации полного разрыва всех связей». Однако после того, как в 2024 году спортивную отрасль возглавил Михаил Дегтярев, в конце концов совместивший должности министра спорта РФ и главы ОКР, подход радикально изменился на прямо противоположный.

Господин Дегтярев инициировал процесс «реинтеграции» России в мировое спортивное сообщество, вылившийся уже в довольно заметные успехи. Многие федерации стали гораздо лояльнее относиться к российским спортсменам, а несколько федераций, не дожидаясь рекомендаций МОК, по собственной инициативе отказались от санкций.

Состязаться с флагом и гимном россиянам наряду с теми, что отвечают за дзюдо и тхэквондо, разрешила одна из крупнейших федераций — водных видов спорта (World Aquatics). И сам МОК сделал, казалось, важный шаг навстречу России, сняв в конце прошлого года ограничения с ее спортсменов младших возрастных категорий.

Восстановление статуса ОКР Михаил Дегтярев всегда рассматривал как ключевое для завершения «реинтеграции» событие. А вскоре после его избрания главой структуры было устранено вроде бы наиболее явное препятствие на этом пути. ОКР скорректировал свой устав, вычеркнув из состава все 89 региональных олимпийских советов, включая советы новых территорий. Однако в своем заявлении МОК, указав на «конструктивный обмен мнениями» с ОКР, отметил, что последний «остается дисквалифицированным», пока юридическая комиссия международной структуры «продолжает изучать вопрос», не уточнив, сколько времени продлится изучение.

Есть в документе и, возможно, еще более важная ремарка. МОК отметил, что его исполком «обеспокоен» «недавней информацией», которая вылилась в расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении «российской антидопинговой системы». Понятно, о каком расследовании идет речь. О том, что оно запущено, стало известно еще в апреле. Расследование касается деятельности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, а спровоцировано прежде всего информацией, опубликованной ранее изданием The New York Times. Оно утверждало, что госпожа Логинова «была непосредственно вовлечена» в «попытки скрыть» результаты допинг-тестов на сочинской Олимпиаде 2014 года. Сама Вероника Логинова обвинения отвергла, назвав их «фантазиями, основанными на желании продвинуть жареные факты» и заверив, что «никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, не имела».

Догадаться, что реакция Михаила Дегтярева на неоднозначные решения и тезисы МОК окажется такой же неоднозначной, было нетрудно. Господин Дегтярев заявил, что российская сторона «приветствует» решение о снятии санкций «в отношении союзной республики» и ожидает, что оно «станет прологом к аналогичному решению и по олимпийскому движению России».

Однако дальше риторика меняется. «Вместе с тем мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК. Увязывание решения по восстановлению ОКР с любыми, не относящимися к делу вопросами неприемлемо. Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учетом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА, а также ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах. Минспорт и ОКР продолжат энергичную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов»,— сказано в заявлении господина Дегтярева.

Спортивный менеджер Андрей Митьков также склонен к крайне сдержанной трактовке происшедшего. На его взгляд, «логику и факты в заявлении МОК искать бесполезно, как и пытаться понять, к чему эта политическая игра приведет». При этом эксперт обратил внимание на то, что, «как и при Бахе, говоря, что все в целом хорошо», флагманская спортивная структура все равно находит поводы для «придирок» к российской стороне, часто — «странных»: «Это относится, допустим, к истории с Вероникой Логиновой, чье назначение в РУСАДА вообще-то было согласовано WADA».

Алексей Доспехов