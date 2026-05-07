Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба организации. При этом санкции в отношении россиян остались в силе.

Ограничения были введены 28 февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Через год МОК разрешил атлетам выступать в нейтральном статусе, однако это решение распространялось только на индивидуальные соревнования.

«Исполнительный совет МОК больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий»,— говорится в заявлении. В МОК подчеркнули, что участие атлетов в международных соревнованиях «не должно ограничиваться действиями их правительств, включая вовлеченность в войну или конфликт».

Также в МОК сказали, что ситуация с Олимпийским комитетом России (ОКР) «отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии». «Хотя ОКР провел конструктивный обмен мнениями с МОК по поводу своего отстранения, он остается отстраненным. Комиссия МОК по правовым вопросам продолжает изучать эту проблему»,— отметили в комитете.

В 2023 году МОК приостановил членство ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с Олимпийской хартией.

