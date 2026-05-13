Сборные Белоруссии по волейболу допустили к международным турнирам

Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) снял ограничения с белорусских команд. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Спортсмены были допущены к соревнованиям в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая. Белорусская федерация волейбола (БФВ) получила письмо за подписью президента FIVB Фабио Азеведо. Также в БФВ подчеркнули, что ждут аналогичного решения от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

С 2022 года сборные России и Белоруссии по волейболу были отстранены от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине. В декабре 2026 года FIVB допустила к соревнованиям молодежные команды из этих стран.

Подробнее о снятии санкций с белорусских спортсменов — в материале «Ъ» «МОК милостив».

Таисия Орлова