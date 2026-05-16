Исследования подтвердили чистоту воды в Геленджике
Лабораторные исследования не выявили превышений по содержанию нефтепродуктов в акватории Геленджика, сообщили в администрации курорта.
Проверка проводилась в Геленджикской бухте экологической рабочей группой при городской думе совместно со специалистами АО «Южморгеология». Пробы воды отбирались в районе Центрального пляжа, у «Тихой гавани», возле «Хижины рыбака», а также в двух точках Голубой бухты.
По итогам анализа установлено, что содержание нефтепродуктов во всех образцах соответствует многолетним фоновым значениям и значительно ниже предельно допустимых концентраций.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о завершении работ по завозу песка на участок береговой линии в Анапе протяженностью около 3 км — от центрального пляжа до санатория «Бимлюк». На территорию было доставлено 74,3 тыс. куб. м песка.