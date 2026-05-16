У берегов Новороссийска пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА

В акватории морского порта Новороссийск 16 мая с 11:00 до 13:00 пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе учений будут отрабатываться действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических артиллерийских стрельб с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями СМИ, телевидения и радио.

На период проведения стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных и прогулочных судов, включая незарегистрированные плавсредства, спортивные парусные суда, надувные лодки, а также гидроциклы, виндсерфинг и сапборды. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

