В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Утром 16 мая в Сочи объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне в аэропорту временно вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в авиационных службах, ограничения были установлены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Позднее угрозу атаки БПЛА отменили, после чего аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Глава курорта Андрей Прошунин напомнил, что, в случае обнаружения подозрительных объектов, необходимо обращаться в экстренные службы. «Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами», – призвал мэр.

Вячеслав Рыжков