Губернатор пообещал наказание за свалку собачьих тел у Переславля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал наказание устроившим у Переславля-Залесского свалку тел животных. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

«В Переславль-Залесском округе обнаружены тела животных. Вместе с правоохранительными органами проведем проверку и накажем тех, кто это сделал»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что свалку обнаружили волонтеры после сообщений местных жителей. Умершие животные находились в мешках. На месте работала полиция.

Алла Чижова