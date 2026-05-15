Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор пообещал наказание за свалку собачьих тел у Переславля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал наказание устроившим у Переславля-Залесского свалку тел животных. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

Фото: АНБО «Дворянин»

Фото: АНБО «Дворянин»

«В Переславль-Залесском округе обнаружены тела животных. Вместе с правоохранительными органами проведем проверку и накажем тех, кто это сделал»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что свалку обнаружили волонтеры после сообщений местных жителей. Умершие животные находились в мешках. На месте работала полиция.

Алла Чижова

Новости компаний Все