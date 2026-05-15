Зоозащитники сообщили о свалке трупов собак у Переславля

В Ярославской области в Переславль-Залесском округе волонтеры обнаружили свалку трупов собак в овраге. Об этом сообщила директор переславской АНБО «Дворянин» Алла Харитонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНБО «Дворянин» Фото: АНБО «Дворянин»

По словам госпожи Харитоновой, жители деревни Щербинино сообщили в благотворительную организацию, что в овраг сбрасывают мешки. Приехавшие на место волонтеры обнаружили, что в мешках находятся трупы животных.

«По всей видимости, трупы скидывались туда не один год, так как нами были обнаружены и скелеты животных. Мы хотим, чтобы было проведено тщательное расследование этого варварского поступка»,— прокомментировала директор АНБО.

Она сообщила, что после обнаружения трупов на место была вызвана полиция, зафиксировавшая факт. «Ъ-Ярославль» обратился за комментарием в областное УМВД. Директор ярославского АНБО «Верность» Елена Афрова также призвала органы к выяснению обстоятельств произошедшего.

«Это вопрос не только гуманности, но и санитарно-эпидемиологической безопасности региона»,— добавила она.

Алла Чижова