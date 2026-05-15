Наставник «Локомотива» после второй победы над «Ак Барсом»: просто невероятно

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал третий матч против казанского «Ак Барса» в рамках финала Кубка Гагарина невероятным. Оценку игре он дал в ходе пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы обыграли казанцев со счетом 4:1 на выезде.

«Просто невероятно. Перетерпеть соперника? У нас много опытных игроков, плюс это наш третий финал подряд. Такое не купишь. Думаю, в какой-то степени мы готовы и знаем, чего ожидать»,— сказал Хартли.

Отвечая на вопросы журналистов о спасениях, главный тренер назвал вратаря «Локомотива» Даниила Исаева лучшим в лиге.

«Он психологически силен, сосредоточен, его чтение игры у ворот просто невероятно. Он отличный вратарь и замечательный человек»,— прокомментировал наставник.

Он также остался доволен переменами в составе, произошедшими из-за болезни Ильи Николаева. Его заменил нападающий Александр Волков. «Я очень доволен его игрой»,— оценил Хартли.

Единственную шайбу в составе казанской команды забросил в ворота «Локомотива» защитник Митчелл Миллер, во втором матче серии оформивший хет-трик. Главный тренер ярославцев уверен, что остановить такого игрока невозможно. «Можно просто попытаться его сдержать»,— сказал Хартли.

«Локомотив» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый матч состоится 17 мая в Казани, а 19 мая игра пройдет в Ярославле. Серия длится до четырех побед.

Алла Чижова